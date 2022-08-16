محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
حذر استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي الدكتور عواد الذايدي، من خطورة استخدام الهورمونات البنائية للجسم، ناصحا الشباب بالابتعاد عنها تماًما.
وأكد في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية، أن أغلب المستخدمين للهورمونات البنائية لبناء الجسم تسبب ضعفا جنسيا أو العقم، مشددًا على أن هذه المعلومة صحيحة 100% .
ولفت إلى أن البعض يروج معلومات خاطئة حول هذه المواد، على أنها تمنح قوة جنسية، وهذا غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن المكملات الغذائية تضر فئة الشباب على وجه الخصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. استشاري يحذر الشباب: هذا التصرف يؤدي للضعف الجنسي بنسبة 100% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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