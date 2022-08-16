شاهد.. استشاري يحذر الشباب: هذا التصرف يؤدي للضعف الجنسي بنسبة 100%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

حذر استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي الدكتور عواد الذايدي، من خطورة استخدام الهورمونات البنائية للجسم، ناصحا الشباب بالابتعاد عنها تماًما.

وأكد في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية، أن أغلب المستخدمين للهورمونات البنائية لبناء الجسم تسبب ضعفا جنسيا أو العقم، مشددًا على أن هذه المعلومة صحيحة 100% .

ولفت إلى أن البعض يروج معلومات خاطئة حول هذه المواد، على أنها تمنح قوة جنسية، وهذا غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن المكملات الغذائية تضر فئة الشباب على وجه الخصوص.