جامعة طيبة ترفع عدد مقاعد القبول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

وجه رئيس جامعة طيبة د. عبدالعزيز السراني بزيادة عدد مقاعد القبول بالجامعة والفروع بالمحافظات في عدد من التخصصات النوعية وترقية قبول من تم استدعاؤهم في الدفعة الأولى.

جامعة طيبة تستقبل الدفعة الثانية

من جهة أخرى أعلنت الجامعة عن قبول الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المتقدمين على الترشيح للقبول في برامج الجامعة الأكاديمية بالمدينة المنورة والفروع بالمحافظات وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء ١٩ محرم ١٤٤٤هـ.

وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة د. رياض اللهيبي أن قبول الدفعة الثانية إلكترونيًا وترقية قبـول مـن تم استدعاؤهم في الدفعة الأولى تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة والتي شددت على تطبيق الخطط والآليات المعتمدة لقبول الطلاب والطالبات المتقدمين على الترشيح بالجامعة للعام الجامعي ١٤٤٤هـ وفق المقاعد الشاغرة والتي تضمن رفع نسبة شفافية وعدالة القبول.

زيادة عدد المقاعد في التخصصات النوعية

وبين اللهيبي أن توجيه رئيس الجامعة أثمر في زيادة عدد المقاعد في التخصصات النوعية والتي تمثلت في التخصصات الصحية والهندسية والعلمية وتخصصات إدارة الأعمال والكليات التطبيقية وذلك لزيادة فرصة القبول لدى الطلاب والطالبات في البرامج والتخصصات التي تلبي احتياج سوق العمل والمتوافقة مع قرارات مجلس شؤون الجامعات.

وأضاف اللهيبي أن آليات وخطوات القبول بالجامعة تتم إلكترونيًا ولا تستدعي حضور المتقدمين إلى الجامعة، ويأتي قبول الدفعة الثانية بشكل مباشر دون الحاجة إلى تأكيد القبول وفق ترتيب الرغبات التي تم تأكيدها من قبل المتقدمين، وأن العمادة تتيح لجميع المتقدمين والمتقدمات فرصة تقديم طلب إخلاء الطرف من الجامعة متمنيًا لأبنائه المقبولين من الطلبة والطالبات دوام التوفيق والنجاح.