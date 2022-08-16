بث مباشر.. مباراة الهلال والشعلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تنطلق بعد قليل، مباراة الهلال والشعلة الودية، على ملعب “فيصل بن فهد بن عبدالعزيز” بمدينة الرياض، استعدادًا للموسم الجديد 2022/2022.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لـ مباراة الهلال والشعلة، بمجرد بدء اللقاء.

يفتقد نادي الهلال ، لخدمات ياسر الشهراني، ظهير أيسر الفريق في ودية اليوم بداعي الإصابة.

وعاد نادي الهلال إلى التدريبات الجماعية، عقب حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس من التدريبات، عقب العودة من معسكر الخارجي في مدينة برمنجهام البريطانية.

الهلال والشعلة بث مباشر

أخبار قد تهمك

يذكر أن مدافع الهلال الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، تعرض لإصابة في الفخذ أثناء المباراة الودية أمام نادي نوتنغهام، ومن المنتظر أن يجري عدة فحوصات على موضع إصابته، للوقوف على حالته الصحية وتحديد برنامجه العلاجي، وكذلك بالنسبة لمحمد البريك الذي غاب عن المواجهة التجريبية الأخيرة لشعوره بآلام في العضلة الخلفية، وأيضاً البرازيلي ميشايل الذي لم يشارك في اللقاء لشعوره بآلام في أوتار الركبة.

وسيكثف الجهاز الطبي جهده لتجهيز اللاعبين الثلاثة بأسرع وقت ممكن، إلى جانب الثنائي ياسر الشهراني وعبد الإله المالكي، وذلك للاستعانة بهم في أقرب فرصة في مباريات الفريق.

الهلال بث مباشر

وكان الهلال أعلن مؤخراً عن تجديد عقد لاعبه المحترف البيروفي كاريلو لمدة موسم إضافي، حيث كان عقد اللاعب السابق ينتهي في صيف عام 2023، إلا أن الإدارة الزرقاء برفقة الجهاز الفني قررا خلق مزيد من الاستقرار في صفوف الفريق بتمديد عقد كاريلو لعام إضافي حتى صيف 2024، نظراً للمستوى الفني الكبير الذي يقدمه اللاعب مع فريقه، وأيضاً بسبب منع الهلال من التسجيل لفترتين متتاليتين؛ الأمر الذي يدفعه للتمسك بكل قوة بلاعبيه الحاليين، كونه غير قادر على تعويض رحيلهم بلاعبين آخرين.