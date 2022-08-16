“صيف أبها” يستقبل زواره بالفن والمتعة والمغامرات

محمد بن مسعود - الدمام - تحتفي جبال أبها هذه الأيام بأعداد كبيرة من الزوار والسياح، الذين توافدوا على منطقة عسير من داخل المملكة وخارجها، للاستمتاع بصيف السعودية “جوي وأجوائي” بخياراته المتنوعة، والذي أطلقته “روح السعودية” لجذب السياح والتعرف على الوجهات والتجارب السياحية الفريدة بالمملكة.

ويحفل صيف أبها بالعديد من الفعاليات والخيارات والتجارب السياحية الممتعة، وعلى رأسها مهرجان صيف أبها الذي انطلق في الثامن والعشرين من يوليو الماضي، ويستمر حتى 24 من سبتمبر المقبل، تحت شعار “فوق الجبال”، ومقدما لزواره تجربة فريدة من المتعة والفن والخيال والمغامرة، من خلال مناطقه المختلفة، مثل “القرية السحرية” بخباياها وأجوائها الضبابية، و”المسرح الأزرق” بعروضه الموسيقية الطربية، وفنونه الشعبية والفلكلورية المميزة، ومنطقة “ميفانا” التي تقدم أشهى المأكولات والنكهات المحلية والعالمية التي يقدمها طهاة سعوديون من عسير، ومن مناطق المملكة الأخرى، وأيضا من دول مختلفة بالعالم، جاءوا ليستعرضوا إبداعاتهم في سما أبها الساحرة، إلى جانب “منطقة الكرنفال والمغامرات”، ذات الآفاق الابتكارية والتقليدية المتنوعة، و”منطقة الأطفال” التي تتيح لهم قضاء أوقات ممتعة بين اللعب والتعلم والترفيه، ومناطق التسوق والبيع بالتجزئة، لمنتجات المنطقة وصناعاتها المختلفة التي اشتهرت بها.

ويتميز برنامج صيف السعودية هذا العام بالخيارات المتنوعة المطروحة أمام السياح والتي تلبي تطلعات كافة الشرائح ومختلف الأعمار، حيث الفعاليات الجبلية والأجواء الباردة في مرتفعات عسير والطائف، والتي يأتي من ضمنها مهرجان صيف أبها، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات البحرية الشيقة على سواحل البحر الأحمر في مدينة جدة، مع باقة متنوعة من التجارب والأنشطة والمغامرات، والتي تقدم بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص، الذي يقدم هذا العام تنوعاً هائلاً يلبي تطلعات كافة الأذواق، علاوة على خصومات وعروض هي الأكبر والأكثر تنوعاً، سواء في تذاكر السفر أو أسعار الفنادق والتنقل وتنظيم الرحلات.

وتتيح “روح السعودية” للزوار والسياح الاطلاع على كافة العروض والخصومات والبرامج التي تناسب العائلات والأفراد والتطلعات المختلفة، وذلك عبر تطبيق “روح السعودية”، والموقع الإلكتروني (visitsaudi.com)، المتاح بثمانِ لغات، بالإضافة إلى إمكانية الحجز والتواصل مع مقدمي الخدمة والدفع بكل يسر وسهولة، كما يمكن التواصل مع مركز العناية بالسياح (930)، والذي يعمل على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات والملاحظات.