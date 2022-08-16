سكان المملكة ينفقون 10 مليارات ريال عبر نقاط البيع في أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع (7 – 13 أغسطس)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 10.3 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون 1.5 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.5 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.5 مليار ريال على نفقات أخرى، و1.1 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة.

كما أنفقوا 692.1 مليون ريال على محطات الوقود، و647.1 مليون ريال على الملابس والأحذية، و682.8 مليون ريال على الصحة، و612.5 مليون ريال على النقل، فيما تم إنفاق 173.8 مليون ريال على المجوهرات، و245.8 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و351.6 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و293.6 مليون ريال على الفنادق.

كما تم إنفاق 279.3 مليون ريال على الأثاث، و242.4 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و95.8 مليون ريال على المنافع العامة، و90.9 مليون ريال على الاتصالات، و124.7 مليون ريال على التعليم.