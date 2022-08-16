اخبار دوليه – أفريقيّان يشلّان حركة بحريني ويسرقان 50 دينارًا منه والمحكمة تقضي بسجنهما 5 سنوات وابعادهما

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم أمس الثلاثاء حكمها بسجن 5 سنوات والإبعاد لافريقيان تمكّن من شلّ حركة بحريني وسرقا منه 50 دينارًا بحرينيًا كان قد سحبها حينها من الصراف الآلي، وذلك بإشهار مسدس غير حقيقي وسكين، ما دفع البحريني إلى تسليم المبلغ خوفًا على سلامته، ثم فرّ المتهمان من مكان الواقعة.

كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات وإحالة القضية المدنية للمحكمة المختصة.

وأدانت المحكمة المتهمين اللذين يبلغان من العمر 21 سنة لأنها في 22 يونيو 2022، سرقا المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن قام المتهم الأول بإشهار سكين والمتهم الثاني أشهر مسدسًا غير حقيقي في مواجهة المجني عليه، وتمكنا بتلك الوسيلة من تعطيل مقاومته والاستيلاء على المسروقات والفرار بها.

وشهد المجني عليه الذي يبلغ من العمر 38 سنة بأنه بيوم الواقعة، بحوالي الساعة 8:25 مساءً، في أثناء ما كان موجودًا بالصراف الآلي بمنطقة سند، دخل عليه المتهمان، وقام المتهم الأول بإشهار سكين في وجهه، وقام المتهم الثاني بإشهار مسدس ولا يعلم إذا ما كان المسدس حقيقيًا أم لا، وقاما بمحاصرته بزاوية الصراف وقام أحدهما بضربه على خصره، وخوفا على سلامته قام بإخراج مبلغ 50 دينارا من محفظته وتسليمها للمتهمين ومن ثم لاذا بالفرار وباشرت الجهات الأمنية البلاغ وتم الاطلاع على التصوير الأمني الخاص بكاميرات الصراف الآلي وتم تكثيف التحريات وصولا إلى هوية للمتهمين، وتم القبض على المتهم الاول وبسؤاله عن الواقعة أقر بما نسب إليه من اتهام، وبالتوجه إلى مسكن المتهم الأول بإرشاده وموافقته تم العثور بمسكنه على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والقميص والبنطال الذي كان يرتديه بيوم الواقعة وعلى مبلغ مالي وقدره 7 دنانير و 100فلس والذي يعتقد بأنه للمال المسروق من المجني عليه .كما أرشد الأول رجال الشرطة إلى مكان السلاح غير الحقيقي ومن ثم تم تحريزه كما تم القبض على للتهم الثاني، الذي أرشد رجال الشرطة إلى مسكنه وبالتحديد إلى مكان تواجد الجاكيت الخاص به والذي كان يرتديه بيوم الواقعة وتم العثور على مبلغ 21 دينارا يعتقد أنه من ضمن المبالغ المتحصلة من الجريمة، وقد أقر المتهم الثاني عن الواقعة بما نسب إليه بعد سؤاله.