بدعم من شركة ممتلكات.. شركة اتش الظاعن للقوارب توسع قاعدة عملائها ومبيعاتها إقليمياً ودولياً

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة اتش الظاعن للقوارب عن زيادة انتاج ومبيعات الشركة لتسجل ستة عشر ضعفاً خلال العام الماضي من خلال توسعة قاعدة عملائها ومبيعاتها عل المستوى الإقليمي والدولي.

تأسست شركة اتش الظاعن للقوارب في عام 2018 بالشراكة مع شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، والتي تمتلك حصة تبلغ 90%، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على مختلف أنواع القوارب محليًا وإقليميًا وعالميًا.

ومنذ إنشاء شركة إتش الظاعن، عملت ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» إلى جانب الشركة لبناء وتطوير عملياتها ومنتجاتها بما يتناسب مع متطلبات السوق مما مكنها من تعزيز موقعها للمنافسة إقليميًا و دولياً، كما قامت ممتلكات بتعيين مجلس إدارة من ذوي الكفاءة والخبرات المرتبطة بالمجال البحري.

وقد نجحت جهود مجلس الإدارة وفريق العمل خلال السنوات الماضية في زيادة انتاج ومبيعات الشركة لتسجل ستة عشر ضعفًا مع نهاية العام 2021م، بالإضافة إلى توسعة شبكة مبيعاتها من خلال التعاقد مع وكالات إقليمية وعالمية رائدة في هذا المجال، كما زاد عدد الموظفين في الشركة بنسبة 118% لمواكبة متطلبات النمو من خلال تدريب وتطوير المختصين البحرينيين في هذا المجال المميز وتعريف الطاقات الوطنية الناشئة على هذا المجال غير التقليدي بسوق العمل.

وأعرب الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، رئيس مجلس الإدارة وممثل شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، بأنه قد تم تطوير استراتيجية الشركة بناءًا على متطلبات السوق على المستويين المحلي والإقليمي حيث عيَّنَ المجلس فريقًا تنفيذيًا يتمتع بخبرة واسعة في مجال الصناعات البحرية لتطوير وتعزيز أعمال الشركة والحرص على زيادة نسبة البحرنة في إتش الظاعن للقوارب, وأضاف بأن دعم شركة ممتلكات لمجلس الإدارة وفريق العمل قد مكَّنَ من تسهيل أعمال الشركة بصورة كبيرة، حيث وفرت ممتلكات الدعم الإداري والتقني اللازم منذ التأسيس، وذلك بالاستناد إلى استراتيجية ممتلكات الاستثمارية الجديدة والتي تهدف إلى تعزيز مساهمة شركات مجموعة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» في الاقتصاد الوطني وإزدهاره من خلال زيادة إستيراد وتصدير مملكة البحرين للسوق العالمية, كما تدعم ممتلكات الخطط المستقبلية للشركة في تلبية إحتياجات الأسواق العالمية وتوفير متطلبات ذلك من خلال إنشاء وتجهيز مصنع حديث ومتكامل يؤهل لتصنيع الزوارق واليخوت الحديثة والمطورة بأحدث تقنيات البناء المستخدمة للألياف الزجاجية والتي تضمن أعلى معاير الجودة التي تواكب الإشتراطات العالمية والمعايير الدولية.

وأكد الرئيس التنفيذي، الكابتن عبدالله المرباطي بأن شركة إتش الظاعن تقوم بتصنيع القوارب ذات الأحجام المختلفة والتي تتضمن القوارب التجارية والترفيهية والعسكرية بالإضافة إلى القوارب التابعة للمشاريع الخاصة حيث أن الطلب متزايد على هذه الأنواع من القوارب محليًا وإقليميًا، وقد نجحت الشركة في توسعة شبكة مبيعاتها إلى وكالات إقليمية وعالمية مما ساهم في توسعة مبيعاتها إلى خارج المملكة، حيث أنها توفر محركات سوزوكي البحرية وقطع غيارها والمنتجات التابعة لها ومنتجات جارمن كونها الوكيل الحصري الوحيد لتلك العلامات التجارية في مملكة البحرين.

وأضاف بأن الشركة تعمل بشكل وثيق مع شركات محفظة ممتلكات الاستثمارية وهو ما يسهل أعمال الشركة حيث تدير إتش الظاعن أعمالها اليوم من مكاتب تسويقها ومبيعاتها ومعرضها الواقع في مشروع «سعادة»، أحد مشاريع الواجهات البحرية الرائدة في مملكة البحرين والتابعة لشركة إدامة – الذراع الاستثمارية العقارية لممتلكات، بالإضافة إلى تصنيع الزوارق واليخوت الحديثة عالية الجودة لإستخدامات شركة الجنوب للسياحة والتي تعمل في مجال النقل البحري.

تطمح شركة إتش الظاعن بأن تصبح شركة رائدة إقليميًا وعالميًا في مجال تصميم وبناء القوارب واليخوت الحديثة عالية الجودة وإدراج التقنيات الصديقة للبيئة على منتجاتها بالإضافة إلى استخدام المواد الحديثة وتوظيف التقنيات ثلاثية الأبعاد لتصميم وتصنيع القوارب الذكية، كما تهدف الشركة إلى توسيع وبناء المزيد من روابط التعاون مع عدد من العلامات التجارية العالمية، وتعمل الشركة على مخطط تصوري لإنشاء مصنع حديث ذو واجهة بحرية لبناء مختلف الأنواع والأحجام لتحقيق الرؤية المستقبلية لهذه الصناعة وزيادة الطاقة الانتاجية بهدف مواكبة وتيرة التغيير الهائلة في هذا المجال، والذي سيشكل بدوره إضافة نوعية جديدة للقطاع الصناعي في مملكة البحرين.