صندوق الاستثمارات السعودي يشتري أسهما في ألفابت وزوم ومايكروسوفت

محمد بن مسعود - الدمام - اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي أسهما في ألفابت وزوم فيديو ومايكروسوفت ضمن مجموعة أوسع من الأسهم الأمريكية، مما يرفع القيمة السوقية لمحفظة استثمارات صندوق الثروة السيادية للمملكة إلى نحو 40.8 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.
واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 213 ألف سهم من الفئة الأولى في ألفابت و4.7 مليون سهم من الفئة الأولى في زوم و1.8 مليون سهم في مايكروسوفت، وفقا لما أظهرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
كما استحوذ الصندوق على 3.9 مليون سهم في جيه.بي مورجان و741693 سهما في بلاك روك.
واشترى الصندوق 6.3 مليون سهم في ستاربكس، وكذلك أسهما في أدوبي سيستمز وأدفانسد مايكرو ديفايسيز وسيلزفورس وهوم ديبوت وكوستكو وفريبورت مكموران وداتادوج ونكست إيرا إنرجي.
ويقع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا قيمتها 620 مليار دولار، في قلب خطط السعودية للتحول الاقتصادي من خلال إنشاء قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط.
ويتبع صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية ذات شقين، إذ يقوم ببناء محفظة دولية من الاستثمارات مع الاستثمار محليا أيضا في مشاريع من شأنها أن تساعد في تقليل اعتماد المملكة على النفط.
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