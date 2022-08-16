تجديد رخصة المركبة إلكترونيًا.. تعرّف على شروط الخدمة وخطواتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

كشفت منصة أبشر، اليوم الثلاثاء، عن شروط، وخطوات تجديد رخصة المركبة إلكترونيًا.

وبينت أن شروط الخدمة، تشمل: وثيقة تأمين سارية للمركبة، وسداد رسوم التجديد والمخالفات المرورية، وشهادة الفحص الدوري السارية، وأن تكون صلاحية رخصة سير المركبة 180 يومًا أو أقل.

وعن خطوات تنفيذ الخدمة، فتشمل: الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب المركبات، ثم اختيار إدارة المركبات، وأخيرا اختيار تجديد رخصة سير.

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