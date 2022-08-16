تجديد رخصة المركبة إلكترونيًا.. تعرّف على شروط الخدمة وخطواتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
كشفت منصة أبشر، اليوم الثلاثاء، عن شروط، وخطوات تجديد رخصة المركبة إلكترونيًا.
وبينت أن شروط الخدمة، تشمل: وثيقة تأمين سارية للمركبة، وسداد رسوم التجديد والمخالفات المرورية، وشهادة الفحص الدوري السارية، وأن تكون صلاحية رخصة سير المركبة 180 يومًا أو أقل.
وعن خطوات تنفيذ الخدمة، فتشمل: الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب المركبات، ثم اختيار إدارة المركبات، وأخيرا اختيار تجديد رخصة سير.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.