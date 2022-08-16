شاهد.. حريق هائل بكنيسة في المنيا جنوب مصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

نشب حريق هائل في كنيسة بمدينة المنيا جنوب مصر دون تسجيل إصابات أو ضحايا، وقال شهود عيان إن حريقاً هائلاً نشب بكنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة التهم محتوياتها، فيما تم الدفع بعشرات سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وكشف الأنبا مكاريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، أنه لا يوجد أي إصابات مضيفا لوسائل إعلام مصرية أنه لم يتم تحديد حجم الخسائر الناجمة عن الحريق، مؤكدا أنه جار التحقيق في سبب نشوبه.

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ومن جانبه قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إنه تمت السيطرة على الحريق، مضيفا أنه كان بسبب ماس كهربائي بالطابق الأرضي.

وصرح مصدر أمنى أنه تبلغ اليوم للأجهزة الأمنية من مسؤولى كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا بتصاعد أدخنة وحريق بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وذكر أنه تبين أن الحريق نشب بسقف قاعة غير مستخدمة وبسؤال مسؤولي الكنيسة وشهود الواقعة أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائي.

وكان قد نشب حريق مروع بكنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة أول أمس الأحد وأسفر عن سقوط 41 قتيلا و14 مصابا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أن الحادث وقع نتيجة حريق نشب في أحد الطوابق وأسفر عن خسائر في الأرواح وحدوث تلفيات، وأشار إلى أن الدولة تحركت بكل أجهزتها منذ اللحظة الأولى وبصورة فورية، حيث قامت وزارة الداخلية بجهودها في تأمين الموقع، وأداء رجال الحماية المدنية لمهامهم.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن المصرية أن الدولة المصرية بصدد المراجعة الكاملة لوضع الكنائس خاصة القديمة منها لمنع وتجنب أي كوارث جديدة.