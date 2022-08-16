هل يجب على كل من أصيب بجلطة قلب أن يركب دعامة؟ استشاري يرد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، اليوم، إنه ليس بالضرورة أن يجري كل من أصيب بجلطة قلب عملية تركيب دعامة.

جاء ذلك في رده على سؤال: هل يجب على كل من أصيب بجلطة قلب أن يركب دعامة؟

وتابع: ليس لزاماً، فعلاج الجلطة بالدعامة أو بعملية القلب المفتوح أو بالأدوية فقط، يعتمد على نوع الجلطة وحجمها ووقت حضور المريض للمستشفى ونتيجة القسطرة وحالة المريض، كل هذه العوامل تحدد الخطوة التالية.