وزير المالية العراقي يقدم استقالته خلال جلسة الحكومة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قدم وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، ولم يتضح بعد أسباب الاستقالة. ووفقًا لـ«سكاي نيوز»، فإن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على الاستقالة خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دعا الكتل السياسية العراقية إلى بدء حوار شامل. أخبار قد تهمك وقال في كلمة وجهها للشعب العراقي: أدعو الجميع إلى العقلانية وتجنب الصدام مع قوى الأمن العراقية، مشيرًا إلى أنه يجب أن نتعاون حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية.

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