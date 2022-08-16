︎
.
المناطق_متابعات
قدم وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، ولم يتضح بعد أسباب الاستقالة.
ووفقًا لـ«سكاي نيوز»، فإن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على الاستقالة خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دعا الكتل السياسية العراقية إلى بدء حوار شامل.
وقال في كلمة وجهها للشعب العراقي: أدعو الجميع إلى العقلانية وتجنب الصدام مع قوى الأمن العراقية، مشيرًا إلى أنه يجب أن نتعاون حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية العراقي يقدم استقالته خلال جلسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.