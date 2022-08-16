ارتفاع أرباح “الأبحاث والإعلام” 24% بنهاية النصف الأول من عام 2022

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كشفت شركة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن أرباحها المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت أرباح الشركة العاملة في النشر والإعلام إلى 281.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 24%، مقارنة بأرباح قدرها 226.1 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت الشركة أن أسباب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي تعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 30.3%، وذلك على الرغم من ارتفاع التكاليف المباشرة للفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشيًا من الإستراتيجية المعلنة للشركة.

وعزت ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 29.1%، كما عزت ارتفاع الأرباح بالربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 25.7%.

وقالت الشركة إن حقوق المساهمين، بعد استبعاد حقوق الأقلية، قد بلغت بنهاية الفترة 2314.6 مليون ريال، مقابل 1759.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغت الأرباح المبقاة بنهاية الفترة الحالية 1187.4 مليون ريال.

وأضافت أن إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 140.1 مليون ريال، مقابل 112.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع بلغ 24.1%، ومقابل 104.4 مليون ريال للربع السابق من العام الحالي، وذلك بارتفاع قدره 34.2%.



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Source akhbaar24

