︎
.
المناطق_الرياض
قال المهندس التقني “عامر الخالدي” أنه في حالة انسكاب سائل علي الهاتف، فأول شئ نقوم بفعله هو إطفاء الجهاز.
وأوضح خلال حديثه عبر “قناة السعودية” أنه في حالة انسكاب القهوة نضع الماء بكمية قليلة علي الهاتف ونقلبه على وجهه، أما الكوكاكولا تتسبب في تأكل الجهاز.
وأشار إلي أنه من الضروري عدم وضع الهاتف تحت الشمس، وبعد ما تنشف الماء ونتركه الهاتف لمدة ساعتين أو ثلاثة لا نقوم بفتحه وإنما نأخذه لمتخصص.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تتصرف في حال انسكاب سائل على جهازك المحمول؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.