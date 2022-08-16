كيف تتصرف في حال انسكاب سائل على جهازك المحمول؟

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المناطق_الرياض

قال المهندس التقني “عامر الخالدي” أنه في حالة انسكاب سائل علي الهاتف، فأول شئ نقوم بفعله هو إطفاء الجهاز.

وأوضح خلال حديثه عبر “قناة السعودية” أنه في حالة انسكاب القهوة نضع الماء بكمية قليلة علي الهاتف ونقلبه على وجهه، أما الكوكاكولا تتسبب في تأكل الجهاز.

وأشار إلي أنه من الضروري عدم وضع الهاتف تحت الشمس، وبعد ما تنشف الماء ونتركه الهاتف لمدة ساعتين أو ثلاثة لا نقوم بفتحه وإنما نأخذه لمتخصص.

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Source almnatiq

