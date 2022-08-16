إيفرتون يرفض عرض تشيلسي بشأن موهبته

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رفض إيفرتون الإنجليزي عرض نادي تشيلسي بشأن التعاقد مع نجمه الواعد أنتوني جوردون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقدم تشيلسي وفقا لـ”ديلي ميل” البريطانية عرضا للتعاقد مع جوردون مقابل 45 مليون جنيه إسترليني لكن إدارة إيفرتون رفضت العرض وطلبت الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني. وأشارت إلى صاحب الـ21 عاما يرغب في الرحيل عن إيفرتون والانتقال لصفوف تشيلسي وخوض تجربة لعب دوري أبطال أوروبا. ويتبقى في عقد أنتوني جوردون مع إيفرتون 3 سنوات مقبلة لكنه يرغب في خوض تجربة جديدة مع وصول عرض تشيلسي.

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