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المناطق_الرياض
قالت أخصائية صحة الفم “مرام باتياه” أن الاطفال ليست لديهم القدرة علي التعبير ولا الكلام وبالتالي يجب علينا الاهتمام بهذه المواضيع من الاساس.
وأشارت خلال حديثها عبر “قناة الإخبارية” أن ذلك الاهتمام يكون عن طريق نشر حملات توعية بالمولات والمراكز الصحية وأيضاً كانت هناك مشاركات في الواجهة البحرية، والتحدث مع الأهالي وتثقفيهم عن كيفية المحافظة علي أسنان الطفل بعد الرضاعة من التسوس والتآكل.
وأوضحت أيضاً أنهم ليسوا أبداً ضد الرضاعة الطبيعية، ولكن عندما تنتهي الأم من عملية الرضاعة يجب أن تهتم بلثة طفلها، فعدم ازالة ترسبات الحليب تدمر اسنان الطفل، وستتحول لمرحلة الخطر،ومن الخطر الي مرحلة الاصابة.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر أخصائية: الاهتمام بنظافة لثة الأطفال منذ الرضاعة أمر مهم لتفادي تسوس الأسنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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