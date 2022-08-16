شكرا لقرائتكم خبر عن بديل السومة.. أهلي جدة يفاوض دبابة الدوري البرازيلي للحصول على خدماته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي، يرغب في ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوياس البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



الأهلي يبحث عن بديل السومة في الدوري البرازيلي

ويرغب الراقي في تعويض رحيل السوري عمر السومة مهاجم الفريق إلى العربي القطري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بعد هبوط الفريق الأول إلى دوري يلو.

وكان أهلي جدة هبط لأول مرة في تاريخه، بعد احتلال المركز قبل، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم.



صفقات أهلي جدة استعدادًا لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى



وأبرم الأهلي ثلاث صفقات أجنبية خلال الميركاتو الصيفي، استعدادا للمشاركة في دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه، حيث أعلن عن تعاقده مع المهاجم التونسي يوسف العبدلي، والجناح الأرجنتيني ليساندرو ألزوجاراي، والحارس البرازيلي ريبيرو، بالصيف الجاري.

وأكدت صحيفة "سبورت 24 السعودية" اليوم الثلاثاء، أن الأهلي يستهدف التعاقد مع البرازيلي بيدرو راؤول مهاجم فريق جوياس البرازيلي، لتعويض رحيل عمر السومة، بالموسم الجديد.

وتابعت: "بيدرو يلعب في مركز المهاجم الصريح، ويتميز بطول القامة، وتبلغ قيمته السوقية 1 مليون يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، وشارك الموسم المنصرم مع فريقه في 43 مباراة بكل البطولات، ساهم خلالها في 22 هدف، حيث سجل 20 وصنع هدفين".



سيبولدي يطلب رحيل يوسف العبدلي من صفوف أهلي جدة



وكان الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني لفريق الأهلي طالب ناديه برحيل التونسي يوسف العبدلي مهاجم الفريق الجديد.

وانضم العبدلي من صفوف الاتحاد المنستيري التونسي خلال الصيف الجاري إلى أهلي جدة، إلا أن سيبولدي غير مقتنع بقدراته الفنية.

وأعلن أهلي جدة في وقت سابق، عن تجديد عقد روبرت سيبولدي في منصبه مدرب للفريق، لمدة موسم آخر وقيادة الفريق في دوري الدرجة الأولى.