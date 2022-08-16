اخبار الخليج – «الكهرباء والماء»: النظام الثابت للفواتير يضمن استدامة خدمة الكهرباء

محمد بن مسعود - الدمام - جددت هيئة الكهرباء والماء دعوتها للمشتركين للاستفادة من النظام الثابت لفاتورة الكهرباء والماء ، واعتبرته الحل الأمثل لتنظيم المصروفات من خلال تسديد مبلغ ثابت شهرياً يمثل متوسط الاستهلاك الفعلي الأشهر السابقة لعملية للاشتراك في النظام.

وأكدت الهيئة أن الاشتراك في النظام الثابت لفاتورة الكهرباء والماء ، يضمن عدم فصل خدمة الكهرباء حتى في زيادة قيمة الاستهلاك الفعلي عن قيمة المبلغ الثابت، طالما التزم المشترك بدفع المبلغ الثابت.

مشيرة في ذات السياق، إلى أن النظام سيساعد المشتركين لتخصيص ميزانية محددة لخدمتي الكهرباء والماء تحسباً لأي ارتفاع في معدل استهلاك الكهرباء في فترة الصيف، حيث أن المشترك سيدفع مبلغاً ثابتاً طوال العام دون شعوره بارتفاع فاتورته الناتج عن ارتفاع معدل استهلاكه في فترة الصيف.

وفي توضيحها لتفاصيل الخدمة، أشارت الهيئة إلى أنه ستكون هناك قراءة حقيقية للعداد بشكل شهري كالمعتاد، وستصدر الفاتورة موضحاً بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، فيما سيقوم المشترك بدفع المبلغ الثابت فقط طوال السنة.

وللراغبين في الاشتراك بالنظام الثابت لفاتورة الكهرباء والماء ، يمكنهم التسجيل في الخدمة من خلال موقع هيئة الكهرباء والماء ewa.bh أو من خلال مركز الاتصال التابع للهيئة والذي يعمل على مدار الساعة عبر 17515555.

الجدير بالذكر أن مدة الاشتراك في النظام سنة واحدة، تبدأ من تاريخ الاشتراك وتُجدد تلقائياً ما لم يقم المشترك بطلب إلغائها، كما سيتم مراجعة قيمة الاستهلاك في نهاية العام واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان.