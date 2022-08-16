اخبار الخليج – فتح باب القبول للطلبة والطالبات في كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية

محمد بن مسعود - الدمام - صرحت الأستاذة دانة عبدالله بوعسلي رئيس البعثات والمنح بوزارة التربية والتعليم، أن كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية قد أعلنت عن فتح باب القبول للطلبة والطالبات لدراسة برنامج البكالوريوس في الدراسات الإسلامية، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24/8/2022م ولغاية يوم الخميس الموافق 25/8/2022م، على أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، من خريجي العام الدراسي 2021/2022م من المعهدين الديني والجعفري أو من المدارس الحكومية والخاصة الحاصلين على معدل تراكمي لا يقل عن 70% أو ما يعادلها.

فعلى الطلبة والطالبات الراغبين في الالتحاق بالكلية، ممن تتوافر فيهم الشروط أعلاه، إرسال طلباتهم على البريد الالكتروني [email protected] ،وكتابة الاسم الرباعي كاملاً، والرقم الشخصي، وأرقام الهاتف للتواصل، وإرفاق المستندات التالية:

• نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية ساريي المفعول.

• إفادة التخرج وكشوف الدرجات.

• الإفادة الصادرة عن إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، بمعادلة شهادة المدرسة الخاصة.

• صورتان شخصيتان حديثتان.

ولمزيد من الاستفسار، يمكن الاتصال على هاتف 17873048 أو 17873302 من الساعة الثامنة صباحاً إلى الواحدة ظهراً. والجدير بالذكر أن هذه الكلية تهدف إلى إعداد خريجين متمكنين في مجالات القضاء الشرعي والإجراءات الشرعية والعلوم الشرعية والصيرفة الإسلامية، من خلال برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة.