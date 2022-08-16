اخبار الخليج – فتح باب القبول للطلبة والطالبات في كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية

فعلى الطلبة والطالبات الراغبين في الالتحاق بالكلية، ممن تتوافر فيهم الشروط أعلاه، إرسال طلباتهم على البريد الالكتروني [email protected] ،وكتابة الاسم الرباعي كاملاً، والرقم الشخصي، وأرقام الهاتف للتواصل، وإرفاق المستندات التالية:
• نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية ساريي المفعول.
• إفادة التخرج وكشوف الدرجات.
• الإفادة الصادرة عن إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، بمعادلة شهادة المدرسة الخاصة.
• صورتان شخصيتان حديثتان.
ولمزيد من الاستفسار، يمكن الاتصال على هاتف 17873048 أو 17873302 من الساعة الثامنة صباحاً إلى الواحدة ظهراً. والجدير بالذكر أن هذه الكلية تهدف إلى إعداد خريجين متمكنين في مجالات القضاء الشرعي والإجراءات الشرعية والعلوم الشرعية والصيرفة الإسلامية، من خلال برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة.
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