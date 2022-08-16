تطبيقية جامعة الملك خالد تواصل استقبال طلبات القبول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تواصل الكلية التطبيقية بجامعة الملك خالد استقبال طلبات القبول للالتحاق ببرامج الدبلومات التطبيقية (برسوم) للعام الجامعي 1444، وذلك في كل من (أبها – محايل عسير – سراة عبيدة – ظهران الجنوب – رجال ألمع – تنومة)، حتى يوم السبت الـ 22 من محرم الجاري.
وأوضح عميد الكلية التطبيقية بالجامعة الدكتور أحمد آل مريع أن البرامج المطروحة تضم أكثر من 25 تخصص تم بناؤها وفق احتياجات سوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
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وحول خطط البرامج المطروحة أكد أنها تتنوع مابين دبلومات متوسطة يتم تنفيذها في سنتين دراسيتين و6 أشهر تدريب ميداني، إضافة إلى ودبلومات مشاركة تنفذ في سنة دراسية و3 أشهر للتدريب الميداني، لافتًا الانتباه إلى أن فترات التدريب الميداني في هذه البرامج تتميز بتنفيذها في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وتحرص الكلية التطبيقية من خلال برامجها على تأهيل الطلاب للحصول على عدد من الشهادات الاحترافية والمهنية المعتمدة دوليا في التخصص المعني، والتي تمنح الخريجين ميزة تنافسية في سوق العمل.
يذكر أن الدبلومات التطبيقية بجامعة الملك خالد تمتاز بتنوع وتعدد الخيارات أمام الطلاب في برامجها المطروحة، وكذلك تغطية مدينة أبها ومحافظات المنطقة حيث تتوافر هذه الدبلومات في ستة مقرات، وللاطلاع على تفاصيل البرامج يرجى زيارة الرابط التالي: http://www.kku.edu.sa/ar/node/101905.
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