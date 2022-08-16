أكثر من 380 ألف منشأة استفادت من خدمات «أجير» منذ انطلاقه

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كشف برنامج أجير التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحصائيته الأخيرة أن عدد المنشآت المسجلة فيه قد بلغ 382,517 منشأة، بينما بلغ عدد السير الذاتية للقوى العاملة عبر أجير 143,449 سيرة ذاتية، إضافةً إلى استفادة المنشآت من استقطاب القوى العاملة في التخصصات التي يرغبون بها من باب اجير.
ويسعى برنامج أجير الذي انطلق في عام (2013) إلى رفع مستوى كفاءة سوق العمل من خلال الاستفادة من القوى العاملة الموجودة داخل المملكة كبديل عن الاستقدام، إضافةً إلى مواكبة البرنامج بتطوراته لرؤية المملكة 2030 والتحول الوطني وذلك بتقديم جميع الخدمات بشكل إلكتروني وإتمام عملية الربط بين مقدمي الخدمة والمستفيدين منها.
ويقدم البرنامج العديد من الخدمات منها: تعاقد أجير، إعارة أجير، باب أجير، مرافقين أجير.
يشار أن البرنامج أطلق اليوم، حملة توعوية بهدف تبصير الفئات المستهدفة من المنشآت، والأفراد من القوى العاملة بخدماته. ولمزيد من المعلومات حول البرنامج يمكنك زيارة الرابط.
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Source akhbaar24
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