توفير وظائف شاغرة بـ “سالك”.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي – سالك (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها على موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض وينبع, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي أول لمخاطر السوق:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس (الاقتصاد ، التمويل ، الاستثمار ، الإحصاء)

يفضل الانتماء / الشهادة المهنية مع معهد معترف به

خبرة 2 إلى 3 سنوات من الخبرة السابقة في إدارة المخاطر في الصناعة ذات الصلة.

أخصائي أول لخدمات رأس المال البشري:

المؤهلات والخبرات:

تعليم : غير محدد.

خبرة : غير محدد.

أخصائي مكتب إدارة المشاريع:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة

سنتان من الخبرة في دور مماثل

مهارات اتصال جيدة جداً

مهارات العرض

القدرة على العمل ضمن فريق وبشكل مستقل.

مهندس كهرباء (NGC):

المؤهلات والخبرات:

شهادة في الهندسة الكهربائية ، وسنتين من الخبرة الميدانية في العمل في الأعمال الكهربائية ، ويفضل أن يكون ذلك في محطة الحبوب والمحطات الفرعية الكهربائية وأنظمة توزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض والعالي.

يجب أن يكون لديك رخصة قيادة

يجب أن يكون قادرًا على التواصل في مهارات اللغة الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة.

يجب أن يكون لديه معرفة بأجهزة الكمبيوتر.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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Source almnatiq

