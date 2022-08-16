شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يرد على عرض كورينثيانز البرازيلي للتعاقد مع نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، ردت على عرض كورينثيانز البرازيلي، لاستعارة نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



كورينثيانز يطلب ضم ميشايل ديلجادو من الهلال بنظام الإعارة

وكان نادي كورينثيانز البرازيلي، أبدى رغبته في الحصول على خدمات البرازيلي ميشايل ديلجادو لاعب الهلال، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأكدت صحيفة "Globo Sporte البرازيلية"، أن إدارة الهلال، رفضا عرض من نادي كورينثيانز البرازيلي، للتوقيع مع ديلجادو، بنظام الإعارة.



الهلال يرد على عرض النادي البرازيلي بالرفض والتمسك باللاعب



وتابعت الصحيفة: "إدارة الزعيم الهلال تفضل استمرار اللاعب بين صفوفها، لرغبتها في الحفاظ على نجومه الحاليين، في ظل العقوبة الموقعه على النادي بالمنع من التسجيل لفترتين".

وقررت غرفة فض المنازعات، توقيع عقوبة على نادي الهلال بمنع القيد فترتين، بسبب التجديد مع محمد كنو لاعب الفريق، بالرغم من توقيعه مع النصر في الفترة الحرة.



دياز يتمسك بكل نجوم الهلال استعدادًا للموسم الجديد

وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، طالب إدارة ناديه ضرورة الحفاظ على الأجانب الحاليين وخاصة ميشيل الذي ساهم بقوة في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم، منافسة شرسة مع نادي الاتحاد بالجولات الأخيرة.



ويعد ميشايل ديلجادو واحد من أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم دياز في تشكيل الفريق، ورحيله يعد خسارة وضربة قوية للفريق بالموسم الجديد.