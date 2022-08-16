شكرا لقرائتكم خبر عن أمر وحيد يحدد موعد عودة البريك مرة أخرى للمشاركة مع الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق الهلال السعودي استعداداته لبداية الموسم الكروي الجديد ومحاولة الحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للعام الرابع على التوالي والذي سينطلق في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

وأفادت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية عن العوامل التي ستحسم عودة محمد البريك ظهير فريق الهلال السعودي مرة أخرى للتدريبات الجماعية للفريق وتجهيزه قبل بداية الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

دياز يخشى المجازفة بعودة البريك

ويخشى رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال، المجازفة باللاعب قبل إتمام شفاءه بشكل كامل والاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها اللاعب ومدى قدرته على الاستجابة لعمليات التدريب والتأهيل الخاص بالفريق الفترة القادمة.

العامل الوحيد لتحديد موعد عودة البريك للمشاركة مع الهلال

وتؤكد التقارير بأن استجابة العضلة الخلفية لمحمد البريك هي التي ستحدد موعد عودته بالتدريبات أو بمباريات فريق الهلال الموسم المقبل وسيتم ذلك بعد إجراء البرنامج التأهيلي الخاص به من قبل الجهاز الطبي بالنادي.

وكانت قد منعت إصابة البريك مشاركته في مباريات الهلال الودية والاستعدادية خلال الفترة الماضية خاصة مباراة نوتينجهام فورست الإنجليزي والتي أقيمت على هامش معسكر الفريق الأزرق في مدينة برمنجهام في بريطانيا.

وأضافت التقارير الصادرة من داخل نادي الهلال بأن إصابة اللاعب ليست خطيرة وسيتم الشفاء منها في أسرع وقت لكن يجب عليه الالتزام بالبرنامج العلاجي الذي سيتم الاعداد له من قبل الجهاز الطبي للفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ومن المنتظر أن يغيب البريك عن المباراة الودية التي سيجريها الفريق أمام فريق الشعلة من أجل التحضير لبداية الموسم القادم، على أن تقام المباراة في مقر النادي العاصمي.

يذكر أن الهلال سيفتتح مشواره بالدوري الإنجليزي في الموسم الجديد بمواجهة قوية أمام الخليج في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.