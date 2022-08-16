شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. عنصر جديد يتواجد في تشكيل النصر ضد العربي وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الاستعانة بخدمات صفقة الفريق الجديدة خلال مواجهة العربي، وديًا.



النصر يضم 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وتعاقد النصر مع كل من الكولومبي دافيد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلتقي النصر نظيره العربي من دوري الدرجة الأولى، مساء اليوم على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، في تجربة ودية قبل منافسات الموسم الجديد.

وأشارت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن المباراة سوف تشهد دخول البرازيلي لويس جوستافو لاعب الفريق الجديد، بعد غيابه في الفترة التحضيرية.



جوستافو يشارك لأول مرة مع النصر ضد العربي وديًا



وتابعت: "جارسيا، سوف يمنح اللاعب فرصة المشاركة كلاعب بديل لدقائق معدودة، من أجل اكتساب حساسية المباريات، وعودته بشكل تدريجي، حتى لا يتعرض للإصابة مرة أخرى".

وشارك جوستافو في تدريبات فريقه الجماعية لأول مرة منذ انضمامه للفريق قبل أكثر من أسبوعين، حيث حصل على التصريح الطبي من أجل المشاركة.

وتواجد اللاعب في تدريبات الفريق أمس على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، في أولى الحصص التدريبية بعد العودة من معسكر إسبانيا.

مارتينيز يشارك في تدريبات الفريق بعد تعافيه من إصابته



وشهدت التدريبات مشاركة الأرجنتيني بيتي مارتينيز بعد أن تجاوز الشد الذي شعر به أمام قادش في آخر وديات معسكر ماربيا، وخرج على إثره من منتصف الشوط الأول، فيما تدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية، بقرار من الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني.

كما أدى العالمي، التدريب الصباحي الذي تم التركيز خلاله على الشق البدني وتقوية العضلات، داخل صالة الحديد في مقر النادي، فيما تضمّن التدريب المسائي، تدريبات لياقية ثم تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، وختمها بمناورة وضع من خلالها التشكيلة التي ستواجه العربي اليوم، وديًا.