شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمته مع النصر - إدارة الزمالك المصري تثير الجدل بشأن أبوجبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تستمر الأزمة بين محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك وإدارة ناديه متواصلة بعد أن قام اللاعب بالتوقيع لصفوف النصر السعودي قبل أن يتراجع الأخير عن ضمه في اللحظات الأخيرة.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية بأن أبوجبل سيعود من جديد لنادي الزمالك ويشارك مع ناديه بشكل طبيعي بعد أن فشلت المفاوضات مع إدارة الفريق السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي وهو الأمر الذي نفاه أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي الأبيض.

أمير مرتضى منصور يتحدث عن أزمة أبوجبل

وأوضح أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية في القنوات المصرية بأنه لا يوجد عودة لأبوجبل لنادي الزمالك بسبب ما فعله في الفترة الماضية وترك النادي في فترات صعبة.

وأكمل المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك قائلا:"أبوجبل يشعر بالذنب وأنه أخطأ فيما فعله ويريد العودة ولكننا نرى أن وقت الحديث قد انتهى في هذا الملف وتم غلق تماما باب النقاش سواء بالنسبة لأبوجبل أو أي لاعب قد رحل عن صفوف الفريق دون مبرر".

أمير مرتضى منصور يؤكد استحالة عودة أبوجبل للزمالك

وأضاف: "إذا كان أبوجبل لم يحالفه التوفيق في أزمته مع نادي النصر، فلا دخل لنا بالموضوع وهذا لا يعني أن الزمالك هو البديل بالنسبة له، لم نساعد أبوجبل في الرحيل ولم نساهم في أي أزمة له مع النصر".

يذكر أن النصر تراجع عن ضم أبوجبل بعد تراجع مستوى اللاعب بالإضافة إلى نجاح إدارة النصر في التعاقد مع الحارس العالمي أوسبينا نجم منتخب كولومبيا.