73% ارتفاع في تدفقات الاستثمار الأجنبي في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - قال التقرير الاقتصادي الجديد الصادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى مملكة البحرين سجّلت ارتفاعًا بنسبة 73% نهاية العام المنصرم، وذلك ضمن مؤشرات التعافي الاقتصادي.

واستعرض التقرير العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، ومنها تصنيف البحرين لهذا العام 2022 ضمن أفضل 10 بيئات حاضنة للأعمال الناشئة في منطقة الشرق الأوسط.

كما احتلت البحرين المرتبة 30 عالميًا في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وسجّلت المرتبة 57 عالميًا في مؤشر تنمية السفر والسياحة العام الماضي.