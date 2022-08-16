محمد بن مسعود - الدمام - قامت شركة الافنيوز إحدى الشركات المملوكة لشركة الصروح الادارية والتي تمتلك فيها شركة المباني نسبة وقدرها 35% من إجمالي حصص الشركة، بتوقيع عقد المقاول الرئيسي مع مجموعة ناس لبدء الاعمال في بناء المرحلة الثانية من مشروع توسعة (الافنيوز – البحرين) وذلك بقيمة 120 مليون دولار بما يعادل 36.8 مليون دينار كويتي – 45.2 مليون دينار بحريني.
وسوف تبدأ أعمال البناء خلال شهر سبتمبر 2022 ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء خلال الربع الاول من العام 2024.
يقع مشروع (الأفنيوز – البحرين) بموقع إستراتيجي كما يعتبر أكبر مركز ترفيهي ذات واجهة بحرية بطول إجمالي 1.3 كيلو متر.
كانت هذه تفاصيل خبر «الافنيوز» توقع عقد مع «ناس» كمقاول رئيسي لبدء الاعمال في بناء المرحلة الثانية من مشروع توسعة «الافنيوز – البحرين» بقيمة 45.2 مليون دينار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.