«الافنيوز» توقع عقد مع «ناس» كمقاول رئيسي لبدء الاعمال في بناء المرحلة الثانية من مشروع توسعة «الافنيوز – البحرين» بقيمة 45.2 مليون دينار

محمد بن مسعود - الدمام - قامت شركة الافنيوز إحدى الشركات المملوكة لشركة الصروح الادارية والتي تمتلك فيها شركة المباني نسبة وقدرها 35% من إجمالي حصص الشركة، بتوقيع عقد المقاول الرئيسي مع مجموعة ناس لبدء الاعمال في بناء المرحلة الثانية من مشروع توسعة (الافنيوز – البحرين) وذلك بقيمة 120 مليون دولار بما يعادل 36.8 مليون دينار كويتي – 45.2 مليون دينار بحريني.

وسوف تبدأ أعمال البناء خلال شهر سبتمبر 2022 ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء خلال الربع الاول من العام 2024.

يقع مشروع (الأفنيوز – البحرين) بموقع إستراتيجي كما يعتبر أكبر مركز ترفيهي ذات واجهة بحرية بطول إجمالي 1.3 كيلو متر.