3.9 مليار دولار التبادل التجاري بين البحرين ودول الخليج

محمد بن مسعود - الدمام - ذكر تقرير غرفة تجارة وصناعة البحرين أن حجم التبادل التجاري بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجين خلال النصف الأول من العام الجاري 3.930 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 13.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2021 الذي بلغ فيها حجم التبادل التجاري 3.452 مليار دولار.

وبحسب التقرير فقد سجل بلغ حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول 1.903 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 21.1% مقارنة مع 2021، كما ارتفع حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمل بنسبة 21.4% ليبلغ 451.420 مليون دولار مقابل 371.733 مليون دولار في النصف الأول من 2021، وبلغ حجم التبادل التجاري مع دولة الكويت 232.845 مليون دولار بنمو بلغ 17.9% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق، كما بلغ حجم التبادل التجاري مع دولة الامارات 1.342 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.