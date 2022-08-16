نمو قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 26.6‎%‎ مع انحسار الجائحة.. القطاع المالي يستحوذ على 17.4‎%‎ من الناتج المحلي

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تقرير غرفة البحرين الربع سنوي «نظرة عامة على الاقتصادي المحلي» الذي أطلقته الغرفة اليوم، والذي شمل الربعين الأول والثاني من العام 2022، عن أبرز القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام، حيث تصدر القطاع المالي بنسبة مساهمة بلغت 17.39%، تلاها قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 16.18%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بالمركز الثالث بنسبة مساهمة بلغت 14.18%.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الاجمالي سجل نموا خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 5.5% بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الأول من العام 2021.

وأظهر التقرير أن قطاع الفنادق والمطاعم قد حقق أعلى معدل نمو بنسبة 26.6% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، فيما جاء قطاع المواصلات والاتصالات في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 15.8% في الربع الأول من 2022 مقارنة بالعام السابق، ثم قطاع الكهرباء والماء في المرتبة الثالثة محققا نموا بنسبة 12.3% في العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام السابق.