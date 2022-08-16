«الغرفة»: 10 لجان قطاعية يتولى رئاستها من القطاع نفسه

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، سونيا جناحي» أن الغرفة ركزت على تشكيل اللجان القطاعية للدورة الحالية على 10 قطاعات رئيسية، وأن يكون رئيس اللجان القطاعية من نفس القطاع.
وذكرت جناحي أن اللجنة التنسيقية بين اللجان ستتولى ادارتها 5 اعضاء من مجلس الادارة من اجل العمل بكفاءة ومعالجة المشاكل التي تواجه القطاعات التجارية.
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