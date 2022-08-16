البحرين تتولى رئاسة اتحاد الغرف العربية 25 سبتمبر المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس « أن غرفة البحرين ستتولى رئاسة اتحاد الغرف العربية في 25 سبتمبر المقبل 2022. وقال ناس»أن الغرفة ستتولى أهمية وضع استراتيجية متكاملة لزيادة حجم الصادرات البينية العربية من مجمل تجارة الدول العربية مع مختلف دول العالم خلال الفترة المقبلة». وذكر ان اتحاد الغرف العربية يسعى لتنسيق وتعزيز الجهود على المستوى العربي والعمل على تشجيع زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، وتحقيق التكامل الاقتصادي جنبا لجنب مع الانفتاح على الاقتصاد العالمي.

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