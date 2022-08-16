طلاب بحرينيون يساعدون في تعزيز تطلعات فريق البحرين ريد إكستريم للنجاح في بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة

محمد بن مسعود - الدمام - استمتع‭ ‬ستة‭ ‬طلاب‭ ‬هندسة‭ ‬بحرينيين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬بفرص‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬تطلعات‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬إكستريم‭ ‬لتحقيق‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الطويلة‭.‬

‭ ‬واختتمت‭ ‬مجموعة‭ ‬الطلبة،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬والجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وجامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬تدريباً‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬كامل‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬برودرايف‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭.‬

وشارك‭ ‬الطلبة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬‮«‬موتورسبورت‭ ‬فالي‮»‬‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الذي‭ ‬تقدّر‭ ‬تكلفته‭ ‬مليارات‭ ‬الجنيهات،‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬والبناء‭ ‬والعمليات‭ ‬اليومية‭ ‬مع‭ ‬سيارة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم،‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر،‭ ‬التي‭ ‬تتصدر‭ ‬حالياً‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الطويلة‭.‬

كما‭ ‬ساعد‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬برودرايف‭ ‬المتطور‭ ‬في‭ ‬بانبري‭ – ‬أوكسفوردشاير‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬هيكل‭ ‬سيارة‭ ‬هانتر‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬جولتي‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الطويلة‭ ‬المتبقيتين‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬وإسبانيا‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭.‬

كما‭ ‬ساعدوا‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬سيارة‭ ‬هانتر‭ ‬التي‭ ‬ستنافس‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬سيُقام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬التجربة‭ ‬الفريدة‭ ‬قال‭ ‬فارس‭ ‬القطامي،‭ ‬وهو‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬عدّلت‭ ‬غطاءً‭ ‬يكوِّن‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬المحرك‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭. ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أنني‭ ‬شخصيا‭ ‬لدي‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬سيارة‭ ‬راليات‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم،‭ ‬وأشعر‭ ‬بفخر‭ ‬كبير‭ ‬لكوني‭ ‬بحريني‭ ‬‮«‬‭.‬

وأبرزت‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬سهولة‭ ‬ومزايا‭ ‬حالة‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬التأشيرة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تمكِّن‭ ‬المسافرين‭ ‬البحرينيين‭ ‬والسعوديين‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭.‬

وتعتبر‭ ‬سيارة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬‮«‬برودرايف‭ ‬هانتر‮»‬‭ ‬ثمرة‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‮ «‬ممتلكات‮»‬،‭ ‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادي‭ ‬لحكومة‭ ‬مملكة البحرين،‭ ‬وبرودرايف،‭ ‬المجموعة‭ ‬البريطانية‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬سباق‭ ‬السيارات‭ ‬والهندسة‭. ‬وتم‭ ‬التخطيط‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬لمنح‭ ‬الطلاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية،‭ ‬وفرصة‭ ‬بناء‭ ‬مهن‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬أرفع‭ ‬المستويات‭.‬

وصممت‭ ‬شركة‭ ‬برودرايف‭ ‬سيارة‭ ‬هانتر‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭. ‬ويتم‭ ‬الآن‭ ‬تصميم‭ ‬إصدار‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬السيارة‭ ‬الخارقة‭ ‬لجميع‭ ‬التضاريس‭ ‬وفقًا‭ ‬للمواصفات‭ ‬الفردية‭ ‬للمشترين‭.‬

وقال‭ ‬ديفيد‭ ‬ريتشاردز،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬برودرايف‭ :‬‮»‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الطلاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬فرصة‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ :‬‮»‬لقد‭ ‬كان‭ ‬الطلبة‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تعلم‭ ‬كيفية‭ ‬تصميم‭ ‬وتصنيع‭ ‬وتشغيل‭ ‬سيارة‭ ‬هانتر‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬أصعب‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وهو‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭. ‬لقد‭ ‬أكدنا‭ ‬أيضاً‭ ‬أنه‭ ‬عند‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬دراستهم‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬سنأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬بدوام‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانيه‭ ‬قال‭ ‬فريد‭ ‬أبو‭ ‬صقر،‭ ‬وهو‭ ‬مهندس‭ ‬ميكانيكي‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬‭ ‬إن‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬للراليات‭ ‬أمر‭ ‬مذهل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ :‬‮»‬لقد‭ ‬صممت‭ ‬فرامل‭ ‬يدوية‭ ‬لسيارة‭ ‬هانتر‭ ‬الخارقة‭ ‬وتلقيت‭ ‬ردود‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬وكيفية‭ ‬تعزيزها‭. ‬أريد‭ ‬حقاً‭ ‬أن‭ ‬أفعل‭ ‬هذا‭ ‬كمهنة،‭ ‬وأريد‭ ‬متابعة‭ ‬هندسة‭ ‬النماذج‭ ‬الأولية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‮»‬‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬أسماء‭ ‬الطلاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬الآخرين‭ ‬الذين‭ ‬استفادوا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬وهم‭ ‬حسن‭ ‬العصفور‭ ‬ومحمد‭ ‬نادر‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وسلمان‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وجاسم‭ ‬الذوادي‭ ‬الذي‭ ‬يدرس‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭.‬

ويعتبر‭ ‬نقل‭ ‬المعرفة‭ ‬مورد‭ ‬ذو‭ ‬قيمة‭ ‬عالية‭ ‬تقدمه‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الماهرة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬برودرايف‭ ‬الذين‭ ‬فازوا‭ ‬بستة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ (‬فيا‭) ‬وستة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬لوماز‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬وتسعة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬السيارات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ (‬فيا‭)‬،‭ ‬وخمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬بريطانية‭ ‬للسيارات‭ ‬السياحية‭.‬

وقد‭ ‬اكتسب‭ ‬الطلاب‭ ‬ثروة‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬شملت‭ ‬اختبار‭ ‬المحرك‭ ‬باستخدام‭ ‬برودراف‭ ‬داينو‭ ‬الذي‭ ‬يقيس‭ ‬الدفع‭ ‬وعزم‭ ‬الدوران‭ ‬والقوة،‭ ‬ومعلومات‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬دمج‭ ‬الطاقة‭ ‬الهجينة‭ ‬مع‭ ‬الوقود‭ ‬المستدام‭ ‬المستخدم‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سيارة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬‮«‬برودرايف‭ ‬هانتر‮»‬‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الطويلة‭.‬

كما‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬تخطيط‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬الحرجة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالجولتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الطويلة،‭ ‬حيث‭ ‬يقود‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬البطولة‭ ‬سيارة‭ ‬الفريق‭ ‬هانتر‭.‬

وقد‭ ‬زار‭ ‬الطلاب‭ ‬منشأة‭ ‬برودرايف‭ ‬كومبوسايت‭ ‬في‭ ‬ميلتون‭ ‬كاينيس،‭ ‬ومنشأة‭ ‬كاستباي‭ ‬تانيل‭ ‬الشهيرة‭ ‬للاختبار‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬للديناميكا‭ ‬الهوائية‭ ‬وأداء‭ ‬السيارة،‭ ‬بالاضافة‭ ‬إلى‭ ‬مضمارميلبروك‭ ‬لاختبار‭ ‬السيارات‭.‬

وضم‭ ‬برنامج‭ ‬الطلاب‭ ‬المزدحم‭ ‬سفر‭ ‬الطلاب‭ ‬إلى‭ ‬لندن،‭ ‬ومانشستر،‭ ‬وبرمنغهام،‭ ‬وإدنبره،‭ ‬وشاركوا‭ ‬في‭ ‬رماية‭ ‬الأقراص‭ ‬الطينية،‭ ‬وزاروا‭ ‬شيلسلي‭ ‬والش،‭ ‬أقدم‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬سيارات‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬