محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 103 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 812196 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 151 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 799087 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9272 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 80 حالة. Advertisements أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن عدد إصابات ووفيات كورونا في المملكة آخر 24 ساعة.. وأعلي المناطق تسجيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.