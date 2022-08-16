“منشآت” شريك لريادة الأعمال في المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، في المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية كشريك لريادة الأعمال، الذي سينظم في معرض الظهران أكسبو خلال الفترة من 16 – 18 أغسطس 2022، وذلك بهدف تسليط الضوء على خدمات ومبادرات “منشآت” في مجال التجارة الإلكترونية الداعمة لقطاع ريادة الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتقدم “منشآت”، خلال مشاركتها، عددًا من خدمات مراكز دعم المنشآت الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت، بالإضافة إلى استعراض مبادرة التجارة الإلكترونية التي تسهم بتسهيل البدء في مشاريع التجارة الإلكترونية ومساعدتها على التطور والتقدم.

وتقدم “منشآت”، ثلاث ورش عمل يوميًا، أبرزها: إستراتيجية التجارة الإلكترونية، والتحول السحابي للشركات، وأدلة تشغيل المتاجر، حيث يأتي ذلك لمناقشة أبرز الفرص المتاحة في ممارسة التجارة الإلكترونية وطرح أهم التحديات وطرق معالجتها، فيما ستستعرض “منشآت” منصة “مزايا” التي صُممت بهدف تقديم خدمات متنوعة بأسعار منافسة ومدعومة جزئياً أو كلياً، تسهم في نمو المنشآت واستقرارها، ودعم نجاح أعمالها، ورفع جودة الخدمات المقدمة لها، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتسعى “منشآت” إلى عقد اجتماعات مع الشركات المشاركة في المعرض من أجل استعراض خدماتهم وإمكانية عقد اتفاقيات أو شراكات لصالح المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تقديم جلسات عدة من قبل مستشارين ومرشدين متخصصين في القطاع.

الجدير بالذكر أن “منشآت” تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال؛ لتوفير بيئةٍ واعدةٍ تتيح فرصَ الازدهار عبر تقديم الخِدْمَاتِ الداعمةِ وفرصِ الأعمال المساندة لنمو هذا القطاع، وتعزيز قدرته التنافسية، ودعم رواد الأعمال؛ لتحقيق زيادةٍ في معدلات تأسيس الشركات الجديدة لهم.