شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أبوجبل يفتح النار على إدارة نادي الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في أنه لم ولن يطلب العودة من جديد لصفوف القلعة البيضاء.

أبوجبل يرفض العودة لنادي الزمالك

وسبق وأن خرج مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي أول أمس الأحد مؤكدًا أن أبوجبل يطلب العودة من جديد للقلعة البيضاء.

ولم تقتصر التصريحات عند رئيس النادي فحسب بل خرج المشرف العام على قطاع الكرة في نادي الزمالك أمير مرتضى منصور للتأكيد على أن جاباسكي يطلب العفو لإرتداء قميص الفريق مجددًا.

ليخرج أبوجبل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريدة جاء فيها:" لم ولن أعرض علي أي مسؤول في نادي الزمالك الرجوع إلى بيتي، وكل ما يقال من المسؤولين لا أساس له من الصحة".

يُذكر أن أبوجبل سبق وأن رحل عن نادي الزمالك ووقع لنادي النصر السعودي لكن الصفقة لم تُكلل بالنجاح الأمر الذي جعله يتقدم بشكوى ضد العالمي للفيفا من أجل الحصول على قيمة التعاقد بالكامل ثلاثة أعوام.