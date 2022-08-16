شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يقترب من نجم أتلتيكو مينيرو البرازيلي بعد انسحاب اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، قريب للغاية من حسم التعاقد مع نجم أتلتيكو مينيرو البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب الفريق العالمي، في الحصول على صفقات قوية، من أجل العودة إلى منصات التتويج المحلي والقاري خلال الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعاقدات نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية



وكان النصر تعاقد مع كل من الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس نابولي، والإيفواري جيسلان كونان ظهير أيسر ستاد ريمس الفرنسي، والبرازيلي لويز جوستافو لاعب فنربخشة التركي، بالميركاتو الصيفي.

وأكد موقع "torcedores" أن النصر قدم عرضًا رسميّا للتعاقد مع إدواردو فارجاس لاعب أتلتيكو مينيرو البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



النصر يفتح خطوط اتصال مع فارجاس لاعب أتلتيكو مينيرو

وتابعت: "إدارة النصر لديها تواصل مع وكلاء اللاعب التشيلي لاستطلاع رأيه بالانتقال إلى الدوري السعودي، على سبيل الإعارة، ولكن العرض المادي لم يرضي طموحات اللاعب الذي يسعى للحصول على راتب ضخم".

وأضافت: "إدارة أتلتيكو مينيرو البرازيلي لم ترد على العرض حتى الآن، ولم تحسم موقفها من رحيل فارجاس، تاركة الأمر إلى اللجنة الفنية لحسم مصير اللاعب من الرحيل".

واختتمت: "الفريق السعودي طلب التعاقد مع لاعب أتلتيكو مينيرو حتى ديسمبر المقبل، مع خيار الشراء في نهاية العقد، حيث يرغب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، قدوم اللاعب حتى يكون بديلًا للأورجواياني جوناثان رودريجيز الذي تم إنهاء التعاقد معه وانتقل إلى صفوف كلوب أمريكا المكسيكي، حيث سيكون وصول فارجاس بمثابة الكريمة على قطعة الحلوى".



الاتحاد يقرر الانسحاب من صفقة التعاقد مع فارجاس



وكانت تقارير صحفية سعودية، أشارت في وقت سابق، أن اللاعب تواجد ضمن حسابات اتحاد جدة، إلا أن إدارة العميد تراجعت خطوة، لحساب النصر الذي يعد الأقرب للظفر بخدمات اللاعب التشيلي، بالموسم الجديد.