شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. سانتو يطلب تسريح 6 لاعبين من اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - طالب البرتغالي نونو سبريتو سانتو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة السعودي تسريح عدد من لاعبي العميد خلال الفترة القادمة وذلك بسبب مردودهم الفني الضعيف.

سانتو يطالب اتحاد جدة بتسريح ستة لاعبين

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن بعض المصادر أكدت لموقع “ السعودية سبورت 365 ” أن سانتو قد قام بتسليم التقرير الخاص به للإدارة وهو الذي ضم عدد من الأسماء التي يرغب في تسريحها سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي بعد انتهاء المعسكر الخارجي يوم السبت الماضي في النمسا.

وتضمن التقرير وجود الكثير من الأسماء لعل من أبرزها الحارس الشاب محمد ابو عصيدة بالإضافة إلى المدافع زياد الصحفي على الرغم من أنه قام بتجديد عقده مؤخرًا لثلاثة أعوام مقابل 7 مليون ريال راتب سنوي.

ولم تقتصر القائمة على تلك الأسماء فحسب بل تضمنت لاعب خط الوسط أحمد باحسين، والثنائي الشاب عمر الجدعاني ومحمد العوفي، بجانب البرازيلي برونو هنريكي مع ضرورة أن يتم التعاقد مع لاعب يعوضه في نفس المركز.

اتحاد جده يعاود تدريباته اليوم

وعلى الجانب المقابل يعود فريق نادي اتحاد جدة لإستكمال تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد الإجازة التي حصل عليها اللاعبين لمدة يومين قبل مواجهة أبها التجريبية يوم الجمعة المقبل، على ملعب النادي.