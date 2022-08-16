7 جامعات سعودية ضمن تصنيف شنغهاي 2022

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع عدد الجامعات السعودية في التصنيف العالمي للجامعات “شنغهاي” لعام 2022 إلى 7 جامعات سعودية مقارنةً بـ 4 جامعات في عام 2019، حسب آخر نسخة من التصنيف؛ إذ لم يفصلها عن الدخول ضمن أفضل 100 جامعة في العالم سوى 21 مركزاً.

وجاءت نتائج التصنيف مؤكدةً استمرار النجاحات التعليمية التي تعكس المجهودات المبذولة والتميُّز الذي تحققه منظومة التعليم والجامعات في المملكة خلال السنوات الماضية، ما أسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وحققت الجامعات السعودية مراكز متقدمة، من بينها المركز 121 عالمياً الذي حققته جامعة الملك سعود متصدرةً بذلك الجامعات السعودية، تلتها جامعة الملك عبدالعزيز التي حلت في المركز 149 عالمياً.

وكشف التصنيف عن تقدُّم في مراكز جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الطائف وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك خالد منذ دخولها التصنيف، لأول مرة العام الماضي، كما دخلت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في التصنيف لأول مرة هذا العام.

ويُعد تصنيف شنغهاي أحد أهم ثلاث جهات للتصنيف، إضافة إلى كيو إس والتايمز اللذين رغم تباين معاييرهما إلا أن الجامعات السعودية حقّقت فيهما ارتفاعاً ملحوظاً بــ 16 جامعة في ‫تصنيف QS العالمي للجامعات 2023م مقارنةً بـ 9 جامعات في عام 2019م، و22 جامعة في ‫تصنيف “التايمز البريطاني” للجامعات ذات التأثير في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2022م؛ مقارنةً بـ 3 جامعات سعودية في عام 2019م.

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