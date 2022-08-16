أمانة الشرقية توفر خدمات جديدة للمتاجر المتنقلة بالدمام والأحساء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وفرت أمانة المنطقة الشرقية في الدمام والأحساء عدداً من الخدمات للمتاجر المتنقلة لدعم قطاع الأعمال، وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع؛ للأنشطة الغذائية وغير الغذائية عبر “منصة بلدي”؛ بهدف تنظيم عملية البيع في الأماكن العامة، ومسارات العربات المتنقلة.

وشملت الخدمات الجديدة إصدار رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل – تعديل رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل – إلغاء رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل – إصدار رخصة عربة متنقلة – تعديل رخصة عربة متنقلة تجديد رخصة عربة متنقلة – وإلغاء رخصة عربة متنقلة)، كما يشترط للاستفادة من هذه الخدمات أن يكون المتقدم بطلب الخدمة سعودي الجنسية، لا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يكون موظفاً حكومياً.

وتأتي هذه الخدمات امتداداً لجهود الأمانة لخلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وللباحثين عن عمل؛ من خلال تسهيل إجراءات التراخيص لخدمات المتاجر المتنقلة، عن طريق تطبيق “بلدي” أو من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة، دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية.