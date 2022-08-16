سمو أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وتطرق سموه خلال اللقاء إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.
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