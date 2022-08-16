محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تشارك جامعة نجران ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في مبادرة “أساس” وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، حرصًا من الجامعة على إثراء المحتوى التعليمي وتنوع المصادر التعليمية.
وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور خالد آل عامر، أن مبادرة ” أساس” تتيح مستودع المقررات النموذجي لأعضاء هيئة التدريس لإضافة المناسب من موارد المستودع إلى محتوى المقرر الدراسي على نظام إدارة التعلم الإلكتروني البلاك بورد، بهدف تعزيز جودة التعليم ومخرجاته ودعم عملية التعليم الإلكتروني.
وبين أن مستودع “أساس” يتضمن أكثر من ألف مقطع تعليمي يستهدف كلٌ منها تحقيق هدف تعليمي مختلف من أهداف مقررات الإعداد العام في “اللغة العربية، الثقافة الإسلامية ، الحاسب الآلي ، اللغة الإنجليزية”، بالإضافة إلى مخازن أسئلة تحتوي على أكثر من 2400 سؤال.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة نجران تشارك في مبادرة “أساس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.