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أصدر صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بالنيابة “حفظه الله” أمره للجهات المختصة باعتماد إنفاذ الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المكتسب للصفة النهائية القاضي بثبوت إدانة/ السيد عماد الدين سليمان “مصري الجنسية” بقضية غسل أموال، والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع إيقاف سنة، ومصادرة المبلغ المالي وقدره (837,751)ريالاً، ونشر الحكم على نفقته وإبعاده عن البلاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر إمارة الرياض تنشر حكماً بإدانة مقيم في قضية غسل أموال وسجنه عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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