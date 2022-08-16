“السوق المالية” تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

︎ . أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف تقنية وإدارية لحملة الشهادة الجامعية. الوظائف: 1- أخصائي هندسة العمليات وتحليل الأعمال. 2- رئيس فريق إدارة مكتب البيانات. 3- أخصائي إدارة التزام المنتجات الاستثمارية. 4- أخصائي إدارة تطبيقات الأعمال (SharePoint). 5- أخصائي إدارة تطبيقات الأعمال (مطوّر برمجيات). 6- أخصائي إدارة تطبيقات الأعمال (مُحلل بيانات). 7- مُستشار إدارة التراخيص. التخصصات المطلوبة: – (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، علوم الحاسب، نظم المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها. الشروط : 1- سعودي الجنسية. 2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص مناسب للوظيفة. التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/01/18هـ الموافق 2022/08/16م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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