“صندوق الاستثمارات” يشتري أسهمًا في ألفابت وزوم ومايكروسوفت

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اشترى صندوق الاستثمارات العامة، أسهما في ألفابت وزوم فيديو ومايكروسوفت ضمن مجموعة أوسع من الأسهم الأمريكية، مما يرفع القيمة السوقية لمحفظة استثمارات الصندوق إلى نحو 40.8 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.

واستحوذ صندوق الاستثمارات، وفقا لما أظهرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، على 213 ألف سهم من الفئة الأولى في ألفابت و4.7 مليون سهم من الفئة الأولى في زوم و1.8 مليون سهم في مايكروسوفت.

كما استحوذ الصندوق على 3.9 مليون سهم في جيه بي مورجان و741693 سهما في بلاك روك، واشترى 6.3 مليون سهم في ستاربكس، وأسهم في أدوبي سيستمز وأدفانسد مايكرو ديفايسيز وسيلزفورس وهوم ديبوت وكوستكو وفريبورت مكموران وداتادوج ونكست إيرا إنرجي.



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Source akhbaar24

