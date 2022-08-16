“الراجحي ريت” يحقق أرباحًا بقيمة 67.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2022

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أعلنت شركة الراجحي المالية قيمة الأرباح التي حققها صندوق الراجحي ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م.

وذكرت الشركة، اليوم (الثلاثاء)، أن الصندوق حقق أرباحًا بقيمة 67.3 مليون ريال، في حين ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية من 45.6 مليون ريال خلال النصف الأول 2021 إلى 63.8 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الحالي.

وأرجعت سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق إلى عكس مخصص هبوط قيمة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها بقيمة 11.7 مليون ريال للفترة الحالية مقابل تسجيل مخصص بقيمة 14 مليون ريال للفترة المقارنة.

وأضافت أن السبب الآخر هو عكس مخصص هبوط قيمة العقارات الاستثمارية بقيمة 17.4 مليون ريال للفترة الحالية مقابل تسجيل مخصص بقيمة 190.5 مليون ريال للفترة المقارنة.



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Source akhbaar24

