تنبيه من “الأرصاد” بشأن أتربة مثارة على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات خباش ، بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.