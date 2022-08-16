محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مكتب تحقيقات ‎الطيران ،عن تعرضت طائرة خفيفة صباح اليوم لحادث بعد إقلاعها من ‎مطار الثمامة وعلى متنها قائد الطائرة فقط والذي توفي من جراء الحادث وأضاف: تم إرسال فريق لإجراء التحقيق لكشف ملابسات ومسببات الحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر ‏تحطم طائرة خفيفة ووفاة قائدها بعد إقلاعها من مطار الثمامة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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