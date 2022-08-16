توضيح مهم من حساب المواطن بشأن استحقاق “دفعة أغسطس”

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح برنامج حساب المواطن، سبب ظهور حالة الصرف لدى بعض المستفيدين بعبارة “لا يوجد”.

وأشار البرنامج، عبر حسابه على “تويتر”، أن ذلك يعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيس والتابعين في حال وجودهم، قد تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم.

الجدير بالذكر أن حساب المواطن بدأ في وقت سابق إيداع الدعم الخاص بشهر أغسطس الجاري في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.

أخبار قد تهمك

وكان البرنامج قد أوضح الكيفية التي يتم من خلالها احتساب الحد المانع، تتوقف على إجمالي دخل الفرد المستقل، والوقت الذي يتم تخطيه فيه والعودة للاستحقاق مجدداً.

وأوضح البرنامج ردًا على استفسار ورد من أحد العملاء يتعلق بإدراج شقيقته ضمن الاستحقاق وإن كان الأمر يتعلق براتبها البالغ 7 آلاف ريال.

حيث أجاب حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج بالقول: إنه “بناءً على إجمالي دخلها كفرد مستقل تجاوزت الحد المانع من الحصول على الدعم”.

وأشار إلى أنه في حال طرأ تعديل على البيانات لديها يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال الحساب، والتعديل على البيانات ليتم دراستها ودراسة الاستحقاق من جديد.